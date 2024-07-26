МИД Румынии вызвал временного поверенного России

В министерстве иностранных дел Румынии заявили, что временный поверенный в делах России в Румынии, советник-посланник посольства РФ в Бухаресте Елена Копнина была вызвана во внешнеполитическое ведомство страны в результате обнаружения в уезде Тулча обломков БПЛА. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что дипломату выразили протест из-за произошедшего, который связали с российско-украинским конфликтом. Румынская сторона также осудила атаки РФ против украинской портовой инфраструктуры.

До этого Минобороны Румынии заявило, что на границе с Украиной были обнаружены обломки «беспилотника российского производства типа «Герань».

В ведомстве сообщили, что в ночь на 25 июля была проведена атака беспилотниками на украинские объекты около границы с Румынией.

В ведомстве добавили, что были усилены меры наблюдения за национальным воздушным пространством. Также продолжается осмотр территорий на предмет других обломков.

В Минобороны заявили, что Румыния решительно осуждает подобные нападения.

Ранее американские бомбардировщики пролетели над Финляндией.