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МИД Румынии вызвал временного поверенного России

МИД Румынии заявил о вызове временного поверенного РФ из-за БПЛА

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Depositphotos

В министерстве иностранных дел Румынии заявили, что временный поверенный в делах России в Румынии, советник-посланник посольства РФ в Бухаресте Елена Копнина была вызвана во внешнеполитическое ведомство страны в результате обнаружения в уезде Тулча обломков БПЛА. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что дипломату выразили протест из-за произошедшего, который связали с российско-украинским конфликтом. Румынская сторона также осудила атаки РФ против украинской портовой инфраструктуры.

До этого Минобороны Румынии заявило, что на границе с Украиной были обнаружены обломки «беспилотника российского производства типа «Герань».

В ведомстве сообщили, что в ночь на 25 июля была проведена атака беспилотниками на украинские объекты около границы с Румынией.

В ведомстве добавили, что были усилены меры наблюдения за национальным воздушным пространством. Также продолжается осмотр территорий на предмет других обломков.

В Минобороны заявили, что Румыния решительно осуждает подобные нападения.

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