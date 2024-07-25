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Госдеп прокомментировал планы разместить американские ракеты в Германии

Госдеп о планах разместить ракеты в ФРГ: готовы обсуждать тему вооружений с РФ

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Ralph Orlowski/Reuters

Помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт заявила, что США готовы обсуждать с Российской Федерацией проблематику контроля над вооружениями. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом она прокомментировала планы по размещению американских ракет в Германии в 2026 году.

Она подчеркнула, что позиция американской стороны заключается в том, что Вашингтон готов к диалогу по сокращению рисков, а также по тематике контроля над вооружениями как с Пекином, так и с Москвой.

До этого федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что условием для отказа от размещения в Германии американских ракет является прекращение Россией боевых действий на Украине.

Накануне в Пентагоне заявили, что США в 2026 году начнут размещение в Германии дальнобойных ударных систем, которые должны значительно превзойти уже находящиеся в Европе орудия. Также Вашингтон пообещал разместить в ФРГ гиперзвуковое оружие. Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва может зеркально ответить на размещение американского вооружения средней и меньшей дальности.

Ранее экс-советник Меркель призвал США вести диалог о разоружении с Россией.

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