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Харрис заявила о готовности к дебатам с Трампом

Кандидат в президенты США Харрис заявила, что готова к дебатам с Трампом

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Reuters

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в четверг заявила, что готова к дебатам со своим республиканским оппонентом Дональдом Трампом 10 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Харрис подчеркнула, что ранее согласилась на дебаты, но ей кажется, что Трамп пошел на попятную.

До этого кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший глава государства Дональд Трамп заявил, что вице-президент США Камала Харрис в случае победы на предстоящих в ноябре выборах разрушит страну.

Трамп отметил, что с нетерпением ждет возможности провести телевизионные дебаты с Харрис.

До этого опрос агентства Reuters и компании Ipsos показал, что Харрис опережает Трампа на два процентных пункта после того, как нынешний глава Белого дома Джо Байден вышел из президентской гонки.

Накануне Харрис сделала заявление, что укрепление среднего класса в стране станет одной из ее основных задач в случае победы на президентских выборах.

Ранее Трамп рассказал об уникальной возможности победы над двумя кандидатами от демократов.

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Выборы в США — 2024
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