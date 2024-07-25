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Харрис согласилась на дебаты с Трампом

Вице-президент США Харрис: Трамп пошел на попятную по предвыборным дебатам

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Reuters

Кандидат в главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп, кажется, не готов к предвыборным дебатам, заявила вице-президент США Камала Харрис, передает Fox 31. По ее словам, она согласна подискутировать с бывшим руководителем страны.

«Он [Трамп] ранее согласился на это, а теперь, кажется, пошел на попятную, но я готова <...> Я дала согласия на дебаты 10 сентября. Он сделал тоже самое и вот теперь дает задний ход», — отметила Харрис.

Так она отреагировала на слова команды Трампа о том, что они не могут гарантировать участие своего кандидата в дебатах 10 сентября, запланированных на либеральном телеканале ABC. Сомнение в кампании республиканца озвучили из-за выхода президента США Джо Байдена из гонки в пользу Харрис. По информации американских СМИ, у Трампа предложили альтернативный вариант — провести дебаты на консервативном телеканале Fox News.

«Я к этому [новым условиям] готова, избиратели заслуживают увидеть «разделение экрана», которое существует в этой гонке на сцене дебатов», — подчеркнула Харрис.

Ранее Трамп назвал вице-президента США «радикальной левой сумасшедшей».

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Выборы в США — 2024
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