В Китае дали оценку отношениям с Россией

Российско-китайские отношения стабильны и устойчивы, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, передает Xinhua. В ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым во Вьетнаме он отметил, что взаимодействие Пекина и Москвы имеет большие перспективы.

«Отношения Китая и России являются зрелыми, стабильными, устойчивыми и независимыми, они характеризуются прочным политическим взаимодоверием, углублением стратегической координации, широкими перспективами взаимовыгодного сотрудничества, оживленными обменами между народами и продуктивным международным сотрудничеством», — заметил Ван И.

Он добавил, что Пекин готов к сотрудничеству с Москвой на фоне хаотичной международной ситуации. Ван И подчеркнул, что стороны поддерживают друг друга и защищают общие интересы.

«Китай и Россия являются важными странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и партнерами по диалогу АСЕАН и могут поддерживать связь и координацию по сотрудничеству в Восточной Азии. Китай готов работать с Россией для поддержания открытой и инклюзивной архитектуры регионального сотрудничества, основанной на АСЕАН», — заключил глава МИД КНР.

Ранее в Германии призвали Китай прекратить поддержку России для мира на Украине.