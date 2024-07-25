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Россию насторожило стремление Украины к мирным переговорам

Небензя: РФ попросила ООН выяснить, почему Украина вдруг вспомнила о переговорах

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Mike Segar/Reuters

Россия попросила членов Совбеза ООН выяснить причину неожиданного желания украинских властей начать переговоры по урегулированию конфликта. С таким заявлением выступил постпред России при международной организации Василий Небензя.

«Коллеги, <…> настоятельно попросили бы вас выяснить детали <…> прозрения», — сказал он.

Дипломат не исключил, что, возможно, на самом деле ничего не поменялось в оценках президента Украины Владимира Зеленского, которого Небензя назвал «просроченным лидером киевского режима».

Небензя обратил внимание, что готовность к диалогу вписывается в позицию России, которая ранее уже называла дипломатический путь решения украинского конфликта предпочтительным. Постпред РФ при ООН отметил, что российские власти никогда не отказывались от мирных переговоров, но Украина отвергала по указке западных союзников.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция. Он также пригрозил западным инструкторам на Украине ударами ВКС РФ.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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