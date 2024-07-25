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Губернатор Калифорнии поручил убрать с улиц штата лагеря бездомных

SFS: губернатор Калифорнии Ньюсом поручил снести лагеря бездомных по всему штату

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Richard Vogel/AP

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ, обязывающий чиновников зачистить улицы городов от лагерей для бездомных. Об этом сообщает издание The San Francisco Standard.

«Этот указ предписывает государственным органам срочно принять меры по устранению опасных лагерей бездомных... Больше нет оправданий. Пришло время каждому внести свой вклад», — сказал Ньюсом.

Теперь у местных органов власти появились полномочия для решения проблемы с ростом числа лагерей бездомных в Калифорнии, которая больше других штатов США страдает от кризиса с нехваткой жилья для социально уязвимых групп населения. Наибольшее количество таких лагерей находится на улицах Сан-Франциско и Лос-Анджелеса.

В прошлом году Ньюсом назвал эпидемией увеличение числа бродяг на улицах Сан-Франциско и других крупных городов Калифорнии. Он отметил, что за четыре года работы ему не хватило ресурсов для решения этой проблемы. Вину Ньюсом возложил на бывшего президента США Джорджа Буша-младшего и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Он уверен, что огромное количество бездомных-республиканцев появилось при них. Сейчас их насчитывается в Калифорнии около 7,7 тысячи человек.

Ранее в США бездомный угнал частный самолет и приземлился на калифорнийском пляже.

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