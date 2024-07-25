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В Турции сделали заявление по конфликту на Украине

Турция выступила за активизацию усилий для установки прочного мира на Украине

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Emrah Gurel/AP

Совет нацбезопасности Турции провел заседание, на котором обсуждалась ситуация вокруг конфликта на Украине, передает ТАСС. По информации агентства, по завершению мероприятия турецкий СНБ выпустил заявление с призывом к активизации усилий по урегулированию противостояния.

«Обсуждались события, связанные с конфликтом на Украине, и последние дипломатические усилия [для его прекращения]. Было заявлено о необходимости активизировать многосторонние усилия по установлению справедливого и прочного мира, чтобы не допустить его распространения на регион», — говорится в сообщении.

Турция выступает за поиск дипломатического решения конфликта на Украине с момента запуска специальной военной операции России в феврале 2022 года. Анкара не раз заявляла о готовности стать посредником между сторонами для урегулирования кризиса. В частности, турецкая сторона предоставила стамбульскую площадку для мирных переговоров России и Украины весной 2022 года, которые так и не были завершены.

Ранее в ООН призвали Украину поторопиться с переговорами.

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