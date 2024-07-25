В Турции сделали заявление по конфликту на Украине

Совет нацбезопасности Турции провел заседание, на котором обсуждалась ситуация вокруг конфликта на Украине, передает ТАСС. По информации агентства, по завершению мероприятия турецкий СНБ выпустил заявление с призывом к активизации усилий по урегулированию противостояния.

«Обсуждались события, связанные с конфликтом на Украине, и последние дипломатические усилия [для его прекращения]. Было заявлено о необходимости активизировать многосторонние усилия по установлению справедливого и прочного мира, чтобы не допустить его распространения на регион», — говорится в сообщении.

Турция выступает за поиск дипломатического решения конфликта на Украине с момента запуска специальной военной операции России в феврале 2022 года. Анкара не раз заявляла о готовности стать посредником между сторонами для урегулирования кризиса. В частности, турецкая сторона предоставила стамбульскую площадку для мирных переговоров России и Украины весной 2022 года, которые так и не были завершены.

Ранее в ООН призвали Украину поторопиться с переговорами.