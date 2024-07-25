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Небензя: Украину не пригласили на заседание Совбеза ООН

Небензя: Британия выступила против приглашения Украины и ЕС на заседание СБ ООН

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Mike Segar/Reuters

Представителей Украины и Евросоюза (ЕС) не пригласили на заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по западным поставкам вооружений киевским властям. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

Постпред РФ при ООН отметил, что российская сторона предложила членам Совета пригласить Украину, а также ЕС, чтобы их представители смогли прийти на заседание и внести свой вклад в дискуссию.

Небензя отметил, что принять такое приглашение или отказаться является «суверенным правом любого государства» и принудить к решению не может никто.

Однако один член Совета выступил против направления приглашения. Как выяснила политкоординатор РФ в Совбезе Надежда Соколова, против приглашения ЕС и Киева выступила Великобритания, утверждая, что настоящее приглашение может якобы стать способом оказания давления на Украину и Европейский союз.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поставок западного оружия и техники Киеву, экс-глава МИД Австрии, профессор СПбГУ Карин Кнайсль отметила, что неконтролируемое снабжение Украины западными вооружениями может создать проблемы для Европы. Эксперт подчеркнула, что итоговый ущерб может быть выше, чем от конфликта в Югославии.

Ранее в Норвегии обвинили Запад в попытке обмануть Россию.

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