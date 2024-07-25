Западные политики вспомнили о мирном соглашении с Россией неслучайно, украинским союзникам понадобилось время, чтобы перевооружить ВСУ. С таким заявлением выступил норвежский политолог Гленн Дизен в интервью журналистке Рейчел Блевинс, которое опубликовано на ее YouTube-канале.

Эксперт призвал Россию «быть осторожной», рассматривая инициативу США и ЕС заключить мирное соглашение.

«Запад лишь хочет выиграть время, чтобы перевооружить украинскую армию и заново броситься в бой», — предупредил политический аналитик.

По его мнению, позиция Москвы в этом направлении наоборот — конструктивная. Она направлена на долгосрочное урегулирование, которое должно привести к стабильному миру.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция. Он также пригрозил западным инструкторам на Украине ударами ВКС РФ.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.