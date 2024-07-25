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ЕС пригрозили серьезными последствиями из-за поставок оружия Украине

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: ЕС ждут горькие последствия поддержки Украины

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Максим Блинов/РИА Новости

Неконтролируемое снабжение Украины западными вооружениями может создать проблемы для Европы, уверена экс-глава МИД Австрии, профессор СПбГУ Карин Кнайсль, передает ТАСС. Выступая на заседании Совбеза ООН, она отметила, что итоговый ущерб может быть выше, чем от конфликта в Югославии.

«Европе придется столкнуться с последствиями неконтролируемого рынка оружия в Восточной и Центральной частях. И этот опыт будет гораздо более горьким, чем последствия войны на территории бывшей Югославии. Это значит, что будет больше организованной преступности, больше терроризма», — добавила Кнайсль.

Экс-глава МИД Австрии отдельно отметила, что Евросоюз выбирает путь военного конфликта вместо попытки поиска дипломатического решения. Кнайсль подчеркнула, что урегулировать ситуацию за счет мирных инициатив хотят не в Брюсселе, а в Китае и Турции.

Ранее Китай обвинил США и НАТО в разжигании украинского конфликта.

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