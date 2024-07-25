Небензя пригрозил западным инструкторам на Украине ударами ВКС РФ

Находящиеся на Украине западные инструкторы и наемники являются законными целями для Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, украинцы не хотят воевать и гибнуть за интересы Запада, поэтому США и их союзники все глубже втягиваются в конфликт на Украине, «направляя в эту страну не только наемников, но и инструкторов».

«Они, разумеется, становятся законными целями для ВКС России», – сказал постпред РФ на заседании Совета безопасности ООН.

25 июля российские войска при помощи ракеты «Искандер» поразили расположение иностранных наемников в промышленной зоне Харькова.

23 июля расчет оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» ударил по пункту временной дислокации специалистов из западных стран в населенном пункте Дергачи Харьковской области. В результате удара уничтожены около 50 иностранных инструкторов.

Ранее Небензя призвал Украину поторопиться с переговорами.