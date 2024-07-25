Стало известно, за кого будут голосовать финансисты с Уолл-стрит на выборах

Все больше финансистов с Уолл-стрит склоняются к тому, чтобы поддержать вице-президента США и члена Демократической партии Камалу Харрис на предстоящих выборах главы государства. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По информации журналистов, отношение финансистов к Демократической партии изменилось после выхода действующего американского лидера Джо Байдена из предвыборной гонки. До этого представители бизнеса, недовольные антимонопольной политикой хозяина Белого дома, рассматривали вариант перехода на сторону кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Но недавно политик заявил, что в случае возвращения к власти назначит своим вице-президентом сенатора Джея Ди Вэнса. Последнего считают экономическим популистом, который уверен в негативном влиянии крупного бизнеса и международной торговли на «настоящих американцев».

Как сказал один из неназванных источников издания, Харрис придерживается более умеренной позиции по этому вопросу.

«Хотя она будет жесткой в плане обеспечения закона, это будет рациональное обеспечение», — сказал он.

Уолл-стрит — это улица в Нью-Йорке, которая считается историческим центром финансового квартала города.

Ранее Харрис опубликовала первое видео в рамках своей предвыборной кампании.