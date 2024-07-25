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Лукашенко и Путин начали общение в закрытом формате

«Пул Первого»: Лукашенко и Путин начали общение в закрытом формате

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Телеграм-канал «Пул Первого»

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин начали общение в закрытом формате. Об этом сообщает Telegram-канал близкий к пресс-службе белорусского лидера «Пул Первого».

«Прямо сейчас — общение продолжается в закрытом формате», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что Путин и Лукашенко встретились на Валааме.

Там президенты зашли в часовню царственных страстотерпцев.

Валаам — остров в северной части Ладожского озера, там расположен Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь.

До этого Лукашенко заявлял, что планирует обсудить с российским лидером дальнейшие шаги по Украине. По мнению белорусского лидера, необходимо «побыстрее договариваться» по Украине. Он отметил, что русские и белорусы не являются врагами для украинцев. Лукашенко добавил, что Россия готова сесть за стол переговоров.

Ранее Песков заявил, что концентрация ВСУ у Белоруссии — проблема не только Минска, но и Москвы.

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