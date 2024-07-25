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Специалисты НАТО обозначили признаки «российского вторжения»

Reuters: в НАТО определили признаки «подготовки российского вторжения»

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Global Look Press

В Североатлантическом альянсе считают, что специалисты блока выявили более десятка признаков, якобы позволяющие определить вероятное «полномасштабное российское вторжение». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Специалисты по планированию в НАТО четко обозначили двухзначное число сигналов для раннего предупреждения того, что может быть прелюдией к полномасштабному российскому вторжению», — говорится в сообщении.

При этом, что это за «признаки», ни агентство, ни источник информации не раскрыли.

По словам источника, Европе следует быть готовой в качестве сдерживания привести в движение войска к потенциальной линии фронта.

Reuters пишет, что сделать это нужно в ответ на возможное передвижение российских сил, а также сразу вступить в бой, если напряженность перейдет в войну.

Агентство уточняет, что чиновники обсуждали эту тему на условиях анонимности, чтобы более свободно обсуждать вопросы безопасности. НАТО публично не давало оценку общих расходов.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин неоднократно указывал НАТО на ведущуюся альянсом агрессивную политику.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона на сегодняшний день не угрожает НАТО.

Ранее Путин назвал «тупыми как стол» верящих в нападение РФ на Североатлантический альянс.

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