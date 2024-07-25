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Харрис опубликовала первое предвыборное видео

Харрис в первом предвыборном видео заявила, что баллотируется в президенты США

Действующий вице-президент США Камала Харрис заявила о намерении участвовать в предстоящих выборах главы государства, одновременно с этим опубликовав в социальных сетях первое видео в рамках своей предвыборной кампании. Ролик появился в ее аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

«Я — Камала Харрис, и я баллотируюсь на пост президента США», — написала политик, комментируя запись.

При этом она призвала граждан страны финансировать ее предвыборную кампанию.

21 июля нынешний американский лидер Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. По его словам, он принял такое решение в интересах Демократической партии и всего государства.

Кроме того, хозяин Белого дома поддержал кандидатуру Харрис на высший государственный пост в стране. Байден назвал ее назначение вице-президентом США лучшим решением из тех, которые он принимал в качестве главы государства.

Впоследствии ситуацию прокомментировал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Он признался, что считает Харрис «тупым и злобным» человеком.

Ранее журналисты узнали об отношении экс-президента США Барака Обамы к участию Камалы Харрис в выборах.

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Выборы в США — 2024
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