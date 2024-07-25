Путин и Лукашенко встретились на Валааме

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме. Об этом сообщает близкий к пресс-службе офиса белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Пост сопровожден фотографией с обоими политиками.

«Лукашенко и Путин встретились на Валааме», — говорится в подписи.

Валаам — остров в северной части Ладожского озера, там расположен Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь.

13 июля Лукашенко говорил о том, что планирует обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине. Белорусский лидер заявлял о необходимости «побыстрее договариваться» по Украине. Также он отмечал, что Россия готова сесть за стол переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что концентрация войск Вооруженных сил Украины у Белоруссии — проблема не только Минска, но и Москвы.

Представитель Кремля отмечал, что Белоруссия — это союзное государство, и у двух стран есть особый формат диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и по линии специальных служб. И министерства обороны РФ и Белоруссии находятся в постоянном партнерском контакте.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.