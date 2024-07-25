Лавров и глава МИД Брунея на встрече в Лаосе пошутили о женщинах и мужчинах

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров и второй министр иностранных дел Брунея Эриван Юсоф провели встречу в Лаосе. Переговоры состоялись на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает РИА Новости.

При этом до того, как начать официальную часть разговора, российский дипломат обратил внимание на большое количество женщин среди представителей Брунея. Лавров в шутку отметил, что в делегации азиатской страны наблюдается «гендерный имбаланс».

«В Брунее нужно больше одной женщины, чтобы контролировать мужчину», — ответил Юсоф.

Также руководители МИД двух государств пошутили, что недавно уже виделись друг с другом. Обмениваясь приветствиями, они оба сказали «снова здравствуйте». После этого глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что у них с зарубежным коллегой одинаковые мысли.

25 июля Лавров прибыл в столицу Лаоса с официальным визитом. Дипломат пробудет во Вьентьяне два дня. За это время он намерен принять участие в заседаниях министров иностранных дел в формате РФ — АСЕАН, а также поприсутствовать на мероприятиях Регионального форума АСЕАН по безопасности и Восточноазиатского саммита.

Ранее Лавров пошутил над журналисткой, обратившейся к нему без должного уважения.