Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров и глава МИД Брунея на встрече в Лаосе пошутили о женщинах и мужчинах

Лавров и глава МИД Брунея на встрече пошутили о женщинах, контролирующих мужчин

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров и второй министр иностранных дел Брунея Эриван Юсоф провели встречу в Лаосе. Переговоры состоялись на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает РИА Новости.

При этом до того, как начать официальную часть разговора, российский дипломат обратил внимание на большое количество женщин среди представителей Брунея. Лавров в шутку отметил, что в делегации азиатской страны наблюдается «гендерный имбаланс».

«В Брунее нужно больше одной женщины, чтобы контролировать мужчину», — ответил Юсоф.

Также руководители МИД двух государств пошутили, что недавно уже виделись друг с другом. Обмениваясь приветствиями, они оба сказали «снова здравствуйте». После этого глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что у них с зарубежным коллегой одинаковые мысли.

25 июля Лавров прибыл в столицу Лаоса с официальным визитом. Дипломат пробудет во Вьентьяне два дня. За это время он намерен принять участие в заседаниях министров иностранных дел в формате РФ — АСЕАН, а также поприсутствовать на мероприятиях Регионального форума АСЕАН по безопасности и Восточноазиатского саммита.

Ранее Лавров пошутил над журналисткой, обратившейся к нему без должного уважения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами