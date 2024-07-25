Директор ФБР усомнился в ранении Трампа

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй на слушаниях в судебном комитете палаты представителей заявил, что пока непонятно, чем был ранен бывший президент страны Дональд Трамп на предвыборном митинге в Пенсильвании — пулей или осколком. Об этом сообщает ABC News.

По словам Рея, есть некоторые сомнения относительно того, что политика могла ранить пуля.

Директор ФБР добавил, что сложно сказать, могла ли эта пуля, помимо того, что нанесла рану Трампу, попасть куда-то еще. При этом он подчеркнул, что бюро учло все выпущенные патроны.

13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что стрелявший в Трампа интересовался убийством Кеннеди.