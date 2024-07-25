В Кремле рассказали, какие темы обсуждали Путин и Асад

Пресс-секртарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, что президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад не обсуждали во время встречи тему Украины.

«Нет, тема Украины не фигурировала. [Обсуждались] темы и политического регулирования, и положения дел в регионе вокруг Сирии», — пояснил Песков.

До этого Песков подвел итоги встречи Путина и Асада в Кремле.

По его словам, Путин и Асад по итогам встречи не в Москве не подписывали никаких документов.

Асад указал на важность их встречи на фоне геополитической обстановки в мире. Сирийский лидер также заявил, что его страну и РФ связывают доверительные отношения, которые страны сумели сохранить, несмотря на внутриполитическую трансформацию двух государств.

Лидер Сирии также заявил, что его страну и Россию связывают доверительные отношения, которые государствам удалось сохранить.

Ранее Путин заверил Асада в поддержке Россией правительства Сирии.