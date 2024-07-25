Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай обвинил США и НАТО в разжигании украинского конфликта

Минобороны Китая: НАТО наживается на конфликте на Украине

close
100%
David J. Phillip/AP

Страны НАТО, поставляя вооружения Киеву, затягивают конфликт на Украине, это позволяет им обогатить свои военно-промышленные комплексы. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган, комментируя коммюнике саммита альянса, передает ТАСС.

Чжан Сяоган подчеркнул, что в отношении украинского вопроса Пекин придерживался «объективной и справедливой позиции».

«Мы активно выступаем за мирные переговоры, это получило широкое признание международного сообщества. Напротив, страны НАТО во главе с Соединенными Штатами подливают масла в огонь и пользуются возможностью, чтобы сколотить огромные состояния на войне», — сказал он.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что некоторые руководители стран-членов Европейского союза извлекают выгоду из конфликта на Украине.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь еще в 2023 году заявил, что США зарабатывают на поставках оружия Украине, но при этом постоянно называют себя «защитниками мира».

Ранее Орбан заявил, что НАТО сползает в войну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами