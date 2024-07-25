Китай обвинил США и НАТО в разжигании украинского конфликта

Страны НАТО, поставляя вооружения Киеву, затягивают конфликт на Украине, это позволяет им обогатить свои военно-промышленные комплексы. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган, комментируя коммюнике саммита альянса, передает ТАСС.

Чжан Сяоган подчеркнул, что в отношении украинского вопроса Пекин придерживался «объективной и справедливой позиции».

«Мы активно выступаем за мирные переговоры, это получило широкое признание международного сообщества. Напротив, страны НАТО во главе с Соединенными Штатами подливают масла в огонь и пользуются возможностью, чтобы сколотить огромные состояния на войне», — сказал он.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что некоторые руководители стран-членов Европейского союза извлекают выгоду из конфликта на Украине.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь еще в 2023 году заявил, что США зарабатывают на поставках оружия Украине, но при этом постоянно называют себя «защитниками мира».

Ранее Орбан заявил, что НАТО сползает в войну.