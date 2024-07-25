Лукашенко прибыл в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Об этом сообщает близкий к пресс-службе офиса главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

«Первый (Лукашенко — прим. ред.) в Питере», — говорится в сообщении.

Белорусский лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры состоятся в открытом формате, но большая часть будет закрытой.

13 июля Лукашенко заявлял, что планирует обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине. Белорусский лидер заявлял о необходимости «побыстрее договариваться» по Украине. Также он отмечал, что Россия готова сесть за стол переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что концентрация войск Вооруженных сил Украины у Белоруссии — проблема не только Минска, но и Москвы.

Представитель Кремля отмечал, что Белоруссия — это союзное государство, и у двух стран есть особый формат диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и по линии специальных служб. И министерства обороны РФ и Белоруссии находятся в постоянном партнерском контакте.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.