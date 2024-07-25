В Грузии рассказали о состоянии здоровья Саакашвили

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили улучшилось. Об этом в беседе с журналистами заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, передает ТАСС.

«Состояние его (Саакашвили — прим. ред.) здоровья является предметом постоянной заботы и наблюдения… Лично я очень рад, что состояние его здоровья резко улучшилось», — подчеркнул он.

До этого Саакашвили, который в настоящее время находится в заключении, выступил с критикой властей страны за то, что глубоководный порт Анаклия будет строить китайская компания.

Саакашвили вернулся на родину в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму.

Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии.

Ранее Саакашвили призвал к протестам по всей Грузии из-за закона об иноагентах.