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Лукашенко направляется в Россию для встречи с Путиным

Пул Первого: Лукашенко отправляется с рабочим визитом в РФ

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Телеграм-канал «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направляется в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По данным Telegram-канала, у Лукашенко запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.

»[Лукашенко] направился с рабочим визитом в Россию. Та самая встреча с Владимиром Путиным, которую анонсировали не так давно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что состоятся переговоры в открытом формате, но большая часть будет закрытой. Ожидается, что стороны обсудят продвижение союзных проектов, а также региональную безопасность.

До этого Лукашенко проинспектировал ход уборочной кампании в хозяйстве «Восход» под Минском и попросил не называть его «господином». Глава государства осмотрел вместе с аграриями поле с рапсом. Во время беседы один из них, отчитываясь перед президентом, назвал его «господином».

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

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