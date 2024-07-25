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Асад оценил отношения России и Сирии

Асад назвал отношения России и Сирии доверительными

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Syrian Presidency/Global Look Press

Россия и Сирия смогли сохранить доверительные отношения, несмотря на «сложные испытания» и «трансформационные процессы» внутри двух государств. Об этом на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле заявил сирийский лидер Башар Асад, передает ТАСС.

«В ходе прошедших десятилетий наши страны прошли очень сложные испытания. Эти десятилетия стали свидетелями сложных трансформационных процессов внутри наших стран. Однако за все эти десятилетия отношения между нашими странами сохраняли свой доверительный уровень», — подчеркнул сирийский лидер.

По его словам, доверительные отношения между Россией и Сирией являются показателем «зрелости народов» двух стран.

До этого Путин и Асад во время встречи в Москве обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер отметил, что ему важно услышать мнение сирийского коллеги.

21 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Путин поздравил Асада с 80-летием установления дипломатических отношений между Россией и Сирией. Российский лидер подчеркнул, что развитие связей между странами идет в русле упрочения мира и стабильности.

Ранее Путину подарили меч из дамасской стали.

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