Путин и Асад обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Сирии Башар Асад во время встречи в Москве обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что ему важно услышать мнение сирийского коллеги.

«Ситуация в регионе в целом развивается. К сожалению, она имеет тенденцию к обострению, мы это видим. Это касается и Сирии напрямую», — сказал Путин.

Встреча прошла вечером 24 июля в Кремле.

21 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Путин поздравил Асада с 80-летием установления дипломатических отношений между Россией и Сирией. Российский лидер подчеркнул, что развитие связей между странами идет в русле упрочения мира и стабильности.

Кроме того, 22 июля проправительственная турецкая газета Daily Sabah писала, что в августе в Москве может состояться встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Башаром Асадом. По словам источников издания, президент России может выступить посредником в этих переговорах.

Ранее Путину подарили меч из дамасской стали.