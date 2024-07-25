Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин и Асад обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Путин: ситуация на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению

close
100%
Владимир Гердо/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Сирии Башар Асад во время встречи в Москве обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что ему важно услышать мнение сирийского коллеги.

«Ситуация в регионе в целом развивается. К сожалению, она имеет тенденцию к обострению, мы это видим. Это касается и Сирии напрямую», — сказал Путин.

Встреча прошла вечером 24 июля в Кремле.

21 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Путин поздравил Асада с 80-летием установления дипломатических отношений между Россией и Сирией. Российский лидер подчеркнул, что развитие связей между странами идет в русле упрочения мира и стабильности.

Кроме того, 22 июля проправительственная турецкая газета Daily Sabah писала, что в августе в Москве может состояться встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Башаром Асадом. По словам источников издания, президент России может выступить посредником в этих переговорах.

Ранее Путину подарили меч из дамасской стали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами