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Путин принял Асада в Кремле

Путин провел встречу с лидером Сирии Асадом в Кремле

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с лидером Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Накануне вечером состоялась встреча Владимира Путина с Президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом», — говорится в сообщении.

В ходе визита российский лидер заявил о возможности обсудить весь комплекс отношений между странами, особо отметив торгово-экономические связи. Также он поинтересовался мнением Асада по развитию ситуации в регионе.

Сирийский лидер отметил, что встреча совпала с юбилеем установления дипломатических отношений между странами.

22 июля проправительственная турецкая газета Daily Sabah писала, что в августе в Москве может состояться встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Башаром Асадом. По словам источников издания, президент России Владимир Путин может выступить посредником в этих переговорах. Кроме этого, не исключено, что приглашение также направят иракскому премьеру Мухаммаду ас-Судани.

Ранее Путин заверил Асада в поддержке Россией правительства Сирии.

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