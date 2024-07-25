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СМИ раскрыли план Байдена по урегулированию конфликта в секторе Газа

Politico: Байден намерен «надавить» на Нетаньяху для достижения мира в Газе

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден намерен «оказать большое давление» на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху для урегулирования конфликта в секторе Газа и освобождения заложников. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Ожидается, что в четверг президент Джо Байден окажет большее давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в попытке добиться труднодостижимого соглашения о прекращении огня в Газе», — говорится в сообщении издания.

Чиновники администрации Байдена на условиях анонимности сообщили, что американский лидер «попытается занять более жесткую позицию в отношениях с Нетаньяху» при встрече с израильским премьеров, который находится в США с визитом.

Politico пишет, что Байден, как ожидается, укажет Нетаньяху на необходимость достичь соглашения с ХАМАС об освобождении заложников группировки и прекращении боевых действий.

До этого Байден заявил, что будет продолжать добиваться завершения операции Израиля в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что речь Нетаньяху в конгрессе США бойкотировали около половины демократов.

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