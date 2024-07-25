Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-офицер СБУ рассказал, зачем НАТО посылает военспецов на Украину

Экс-офицер СБУ Прозоров: НАТО направляет на Украину военспецов ради опыта

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Страны НАТО отправляют своих офицеров на Украину, чтобы те получили важный для Североатлантического альянса боевой опыт в условиях современных боевых действий. Об этом в беседе с РИА Новости заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

«Западные страны, в первую очередь страны НАТО, отправляют своих офицеров, военнослужащих, сержантов для получения боевого опыта современных боевых действий», — подчеркнул он.

По словам экс-офицера СБУ, странам Запада важно, чтобы военнослужащие получили боевой опыт именно в условиях современных боевых действий: в условиях радиоэлектронной борьбы и беспилотников.

До этого сообщалось, что экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный выступил в Лондоне и рассказал о науке войны, военных конфликтах будущего и угрозе третьей мировой. Он также открыто предложил свою страну в качестве полигона для испытаний западного вооружения и военной техники.

Ранее сообщалось, что в России появилась редкая модификация танка Т-90.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами