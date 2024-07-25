Экс-офицер СБУ рассказал, зачем НАТО посылает военспецов на Украину

Страны НАТО отправляют своих офицеров на Украину, чтобы те получили важный для Североатлантического альянса боевой опыт в условиях современных боевых действий. Об этом в беседе с РИА Новости заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

«Западные страны, в первую очередь страны НАТО, отправляют своих офицеров, военнослужащих, сержантов для получения боевого опыта современных боевых действий», — подчеркнул он.

По словам экс-офицера СБУ, странам Запада важно, чтобы военнослужащие получили боевой опыт именно в условиях современных боевых действий: в условиях радиоэлектронной борьбы и беспилотников.

До этого сообщалось, что экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный выступил в Лондоне и рассказал о науке войны, военных конфликтах будущего и угрозе третьей мировой. Он также открыто предложил свою страну в качестве полигона для испытаний западного вооружения и военной техники.

Ранее сообщалось, что в России появилась редкая модификация танка Т-90.