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В США нелестно оценили обращение Байдена к нации

WP: обращение Байдена к нации было мрачным и полным размышлений

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Evan Vucci/Pool/Reuters

Обращение президента США Джо Байдена к нации было мрачным и полным размышлений. С такой оценкой речи американского лидера выступила газета The Washington Post.

«В среду вечером президент Байден выступил с мрачной, полной размышлений речью из Овального кабинета, восхваляя демократию и осуждая диктаторов», — говорится в сообщении издания.

По оценке газеты, в преддверии конца своего президентского срока президент США использовал выступление в прайм-тайм, чтобы защитить свои достижения, определить свое наследие и описать свое видение на оставшуюся часть своего срока.

До этого Байден в специальном обращении к нации призвал американцев поддержать вице-президента Камалу Харрис. Президент подчеркнул, что сделал свой выбор и высказал свою точку зрения. Теперь выбор остается за американским народом.

Ранее Клинтон предупредила Харрис о трудностях борьбы за пост президента.

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