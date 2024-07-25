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Захарова рассказала о контактах с США по Украине

Захарова: контакты экспертов РФ и США по Украине прошли в третьей стране

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Взаимодействие между Москвой и Вашингтоном по линии политологов и экспертов прошло недавно в третьей стране. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Контакты «второго трека», под которыми подразумевается взаимодействие по линии экспертов-политологов и других представителей научно-академического сообщества, действительно имели место некоторое время тому назад», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, соответствующее взаимодействие прошло «в третьей стране». Официальный представитель МИД России не уточнила, где именно прошли упомянутые контакты.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская сторона заявила о желании начать переговоры с Россией после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Макгрегор подчеркнул, что глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сигнализирует о готовности возобновить переговоры с Российской Федерацией после одного телефонного разговора с Трампом.

Ранее в Госдуме усомнились в готовности Украины к переговорам с Россией.

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