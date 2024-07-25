Байдена призвали раскрыть детали его снятия с выборов

Президент США Джо Байден должен «раскрыть всю правду» и «детально объяснить» свой выход из президентской гонки. Об этом в беседе с ТАСС заявил американский публицист-консерватор Джон Гиззи.

«Никакое обращение к нации, ничего, что президент Байден может сказать, не объяснит разворот на 180 градусов в его планах добиваться переизбрания, пока он не напишет раскрывающие всю правду мемуары», — подчеркнул он.

Как отметил Гиззи, действующий американский президент «явно задолжал своей партии более детальное объяснение» своего решения выйти из президентской гонки со своим оппонентом Дональдом Трампом.

До этого Байден заявил, что заслуживает второго срока на посту главы государства, но решил поступиться амбициями ради блага американской демократии.

Помимо этого, Байден отметил свои выдающиеся заслуги как президента и свое лидерство в мире.

25 июля Байден, находясь в Овальном кабинете Белого дома, выступил с телеобращением к американскому народу, в котором пояснил причины своего решения не переизбираться на второй срок и уступить роль кандидата от Демократической партии Камале Харрис.

Ранее Трамп заявил, что едва понял речь Байдена о его выходе из президентской гонки.