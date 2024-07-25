В Киеве рассказали, как офис Зеленского унизил Харрис

Размещение вице-президента США Камалы Харрис позади главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака на общем фото на саммите в Швейцарии по Украине говорит о «внешнеполитическом гении» последнего. Об этом депутат Верховной рады Александр Дубинский написал в своем Telegram-канале.

«Еще одно свидетельство «внешнеполитического гения» Андрея Борисовича (Ермака — прим. ред.), о котором почему-то умалчивает наша пресса», — подчеркнул он.

Украинский депутат иронично отметил, что «именно так» необходимо развивать отношения с ведущим международно-политическим партнером Киева.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что Швейцария к текущему моменту предоставила достаточно доказательств того, что она не соответствует роли «честного брокера» при урегулировании конфликтов.

Ранее Лавров оценил встречу с министром иностранных дел Швейцарии.