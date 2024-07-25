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Пресс-секретарь Белого дома поспорила с журналистом о здоровье Байдена

Пресс-секретарь Жан-Пьер поспорила с журналистом из-за здоровья Байдена

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Evan Vucci/AP

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вступила в спор с журналистом по поводу состояния здоровья президента США Джо Байдена. Запись их беседы была показана на телеканале Fox News.

Журналист задал вопрос о том, чей приказ исполняют чиновники, «скрывая» ухудшающееся здоровье Байдена. На это Жан-Пьер ответила, что подобные утверждения исходят от критиков президента. В ответ журналист, прервав ее, отметил, что несколько лет следит за работой главы государства.

Жан-Пьер также призвала журналиста обратить внимание на «мощную и важную» речь Байдена, которую он произнес в связи с его выходом из предвыборной гонки.

В другом выступлении пресс-секретарь администрации отметила, что решение Байдена покинуть предвыборную гонку не связано с его состоянием здоровья. Она подчеркнула, что это было непростое решение и заверила, что сам президент вскоре даст все необходимые разъяснения.

При этом сам Байден заявил, что заслуживает второго срока президентства.

Ранее Трамп едва понял речь Байдена о его выходе из президентской гонки.

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