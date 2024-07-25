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Лавров прибыл в Лаос

Глава МИД Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях по линии АСЕАН

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МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает ТАСС.

Самолет министра приземлился в аэропорту Вьентьяна.

В столице Лаоса запланированы встречи на уровне министров иностранных дел в трех форматах: Россия — АСЕАН, Восточноазиатский саммит (ВАС) и Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ).

Визит Лаврова продлится до 27 июля.

Лаос граничит с Таиландом, на востоке — с Вьетнамом, на юге — с Камбоджей, на севере — с провинцией Юньнань Китая, на северо-западе — с Мьянмой, единственное государство региона, не имеющее выхода к морю. В Лаосе однопартийная система, управление страной осуществляет Народно-революционная партия Лаоса (НРПЛ) коммунистического типа. Президент Лаоса избирается парламентом на пять лет. Правительство возглавляет премьер-министр Лаоса, назначаемый президентом при утверждении Национальным собранием. Политика правительства определяется Партией через Политбюро из девяти членов и ЦК из 49 членов.

Ранее Лавров заявил, что в мире нет недружественных народов для россиян.

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