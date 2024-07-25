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Байден заявил о сохранении антироссийской коалиции стран НАТО

Байден: США сохранят коалицию стран для недопущения победы России

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Johanna Geron/Reuters

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что Соединенные Штаты и НАТО сохранят коалицию стран для поддержки Украины и противодействия России. Об этом, как сообщает ТАСС, он заявил в своем телеобращении, посвященном решению выйти из выборной гонки.

«Мы продолжим усиливать НАТО, я сделаю альянс более мощным и более единым, чем когда-либо в нашей истории», — сказал Байден.

Он также заявил, что для недопущения победы России в украинском конфликте США продолжат «обеспечивать единство коалиции гордых стран».

Обращение к согражданам транслировалось из Овального кабинета Белого дома. Байден пояснял американцам причины и возможные последствия своего выхода из кампании по выборам нового президента США.

21 июля Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

На следующий день вице-президент США Камала Харрис выдвинула свою кандидатуру на выборы президента страны от Демократической партии.

Ранее Маск согласился, что выход Байдена из гонки не был добровольным.

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Выборы в США — 2024
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