Кеннеди-младший назвал имя следующего президента США

Следующим главой США, скорее всего, станет Дональд Трамп, заявил независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди — младший. Об этом сообщает американский телеканал NBC.

По словам Кеннеди-младшего, бывший президент Трамп, судя по всему, снова возглавит Соединенные Штаты.

До этого сообщалось, что экс-президент США Барак Обама не поддерживает возможное выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов на президентских выборах, так как сомневается в ее способности одержать победу над республиканцем Трампом.

Дебаты Трампа и Харрис, которая намерена участвовать в предвыборной гонке от Демократической партии вместо действующего главы государства Джо Байдена, пройдут 10 сентября.

Ранее Трамп рассказал об уникальной возможности победы над двумя кандидатами от демократов.