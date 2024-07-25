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Кеннеди-младший назвал имя следующего президента США

Кеннеди-младший: следующим президентом США станет Трамп

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Tom Brenner/Reuters

Следующим главой США, скорее всего, станет Дональд Трамп, заявил независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди — младший. Об этом сообщает американский телеканал NBC.

По словам Кеннеди-младшего, бывший президент Трамп, судя по всему, снова возглавит Соединенные Штаты.

До этого сообщалось, что экс-президент США Барак Обама не поддерживает возможное выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов на президентских выборах, так как сомневается в ее способности одержать победу над республиканцем Трампом.

Дебаты Трампа и Харрис, которая намерена участвовать в предвыборной гонке от Демократической партии вместо действующего главы государства Джо Байдена, пройдут 10 сентября.

Ранее Трамп рассказал об уникальной возможности победы над двумя кандидатами от демократов.

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Выборы в США — 2024
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