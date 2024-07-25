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Стало известно, почему Обама не поддержал Харрис

New York Post: Обама не поддержал Харрис, потому что не верит в ее победу

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Kevin Mohatt/Reuters

Экс-президент США Барак Обама не поддерживает возможное выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов на президентских выборах, так как сомневается в ее способности одержать победу над республиканцем Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источник в окружении действующего президента Джо Байдена.

21 июля Байден заявил, что не будет баллотироваться на второй срок, но поддержал кандидатуру Харрис. Трамп, в свою очередь, неоднократно высказывался о том, что ему будет легче победить именно действующего вице-президента, чем Байдена.

«Обама сильно расстроен, так как понимает, что она не сможет выиграть... Он считает ее некомпетентной», — приводит слова источника газета.

Согласно мнению собеседника, Харрис не сможет преодолеть возникшие перед ней трудности, не умеет вести дебаты и в конечном итоге может сделать ошибочные заявления по таким вопросам, как Израиль, Палестина или Украина.

Другой бывший президент США Дональд Трамп назвал вице-президента США «радикально левой сумасшедшей».

Ранее в Белом доме заявили, что Байден и Харрис едины во мнениях по ситуации в Газе.

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