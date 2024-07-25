Трамп назвал вице-президента США радикальной левой сумасшедшей

Вице-президент США Камала Харрис является лгуньей и радикальной левой сумасшедшей, заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, выступившего на предвыборном мероприятии в Северной Каролине, «лживая Харрис» была ультралиберальной движущей силой каждой катастрофы президента Джо Байдена. Он подчеркнул, что если эта «радикальная левая сумасшедшая» займет пост президента, то она погубит страну.

По мнению Трампа, все, к чему прикасается Харрис, превращается в «полную катастрофу». В частности, своей политикой она уничтожила Сан-Франциско, который 20 лет назад был «величайшим городом» в США, а сейчас непригоден для жизни.

До этого сообщалось, что дебаты кандидата Трампа и вице-президента Камалы Харрис, которая намерена участвовать в предвыборной гонке от Демократической партии вместо действующего главы государства Джо Байдена, пройдут 10 сентября.

Ранее Трамп рассказал об уникальной возможности победы над двумя кандидатами от демократов.