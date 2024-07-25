Экс-спикер палаты представителей раскритиковала выступление Нетаньяху в конгрессе США

Экс-спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси подвергла критике обращение главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху к американским парламентариям. Об этом сообщает РИА Новости.

Пелоси назвала речь Нетаньяху перед конгрессом худшим выступлением среди всех иностранных высокопоставленных лиц. Экс-спикер отметила, что израильский премьер должен приложить все усилия для того, чтобы достичь соглашения о прекращении огня и возвращении заложников.

До этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что Демократическая партия США проявляет открытый антисемитизм, комментируя выступление премьер-министра Израиля в конгрессе.

Пелоси не присутствовала на выступлении Нетаньяху в конгрессе. Израильского премьера бойкотировали около половины сенаторов и конгрессменов от Демократической партии.

Ранее Нетаньяху обвинил Запад в потере совести.