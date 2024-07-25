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Путин рассказал, что ждет тех, кто пытается расколоть российское общество

Путин: у тех, кто пытается расколоть общество РФ, ничего не выйдет

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о неотвратимости наказания для тех, кто пытается расколоть российское общество, запугать людей, сыграть на  религиозных или национальных чувствах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По его мнению, тех, кто занимается подобным, ждет неотвратимое и справедливое возмездие.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, судя по итогам саммита НАТО, Североатлантический альянс встал на путь подготовки к вооруженному конфликту с Россией.

Он напомнил, что в итоговом заявлении Россия вновь названа первостепенной угрозой, а политика НАТО по отказу от серьезных переговоров с Москвой была подтверждена. При этом, как добавил Антонов, Запад объявляет своим врагом каждого, кто не соглашается с лидерством США.

Накануне президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что мирное урегулирование на Украине зависит только от Соединенных Штатов и России.

Хорватский президент добавил, что в текущем конфликте Украине грозит демографическое вымирание и полное экономическое истощение.

Ранее Путин оценил идею создать «третью столицу» в России.

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