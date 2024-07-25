Отель Нетаньяху в Вашингтоне обработали от насекомых

Отель «Уотергейт» в Вашингтоне, где остановился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, подвергся обработке от насекомых из-за акции протеста против политика. Об этом сообщили РИА Новости в гостинице.

«Мы приняли необходимые меры для дезинфекции помещений, и работа продолжается в обычном режиме», — отметили представители отеля. Они подтвердили, что инцидент, о котором сообщили активисты в социальных сетях, действительно имел место накануне.

Оппоненты Нетаньяху использовали насекомых и сработавшую пожарную сигнализацию в его гостинице. На опубликованных в соцсетях видео видно, как личинки и кузнечики находятся в коридоре отеля, а также насекомые на столе в конференц-зале, где выставлены флаги Израиля и США. В другом фрагменте слышно, как по громкой связи передают сообщение о пожаре под звуки сирены.

Нетаньяху выступил в американском конгрессе. В США он встретится с президентом Байденом, а также проведет отдельные встречи с вице-президентом Камалой Харрис и кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом в пятницу.

Нетаньяху назвал протестующих против его выступления в конгрессе «идиотами Ирана».

Ранее Нетаньяху обвинил Запад в потере совести.