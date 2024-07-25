В Белом доме заявили, что Байден и Харрис едины во мнениях по ситуации в Газе

Позиции президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис по урегулированию конфликта в Газе совпадают. Об этом со ссылкой на представителя Белого дома сообщает ТАСС.

Высокопоставленный чиновник отметил, что Байден и Харрис «все время разговаривают» и между ними «нет разночтений». Он выразил уверенность в том, что послание, которое они завтра передадут премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, покажет, что Байден и Харрис единодушны в понимании необходимости заключения с ХАМАС сделки по освобождению заложников.

24 июля сообщалось, что президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис проведут раздельные встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. В рамках визита предполагается обсудить ситуацию в секторе Газа, проблему прекращения огня и освобождение удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников.

Ранее стало известно, что речь Нетаньяху в конгрессе США бойкотировали около половины демократов.