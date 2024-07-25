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Экс-советник Пентагона оценил роль Трампа в желании Украины начать переговоры с Россией

Макгрегор: Кулеба заговорил о переговорах с Россией после звонка Трампа

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Tom Brenner/Reuters

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская сторона заявила о желании начать переговоры с Украиной после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) экс-советника.

Макгрегор подчеркнул, что глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сигнализирует о готовности возобновить переговоры с Российской Федерацией после одного телефонного разговора с Трампом.

До этого стало известно, что Украина будет готова принять проект мирного договора с Россией, который предложит Дональд Трамп в случае избрания на пост президента США.

Также Express пишет о том, что Трамп, выбрав кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнса, отправил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сигнал о том, как будет решаться вопрос по Украине в случае его переизбрания. Вэнс активно критикует военную помощь США Украине. 22 июля Зеленский в интервью Би-би-си допустил возможность мирных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине запрет.

Ранее экс-советник Пентагона Час Фриман предположил, что Трамп поставит ультиматум Зеленскому.

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