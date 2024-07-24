Американский журналист посетовал, что Байдена отправили «на бойню»

Американский журналист Чарли Кирк раскритиковал вице-президента страны Камалу Харрис и заявил, что она отправила президента Джо Байдена «на бойню». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.соцсети Х.

Кирк выразил мнение, что Харрис хорошо знала о том, что 81-летний президент болен и не в состоянии исполнять свои обязанности — но намеренно скрывала этот факт в надежде занять его место.

«Она расчетливая, бессердечная, жаждущая власти женщина, которая отбросит Америку ради собственных амбиций», — написал Кирк.

21 июля Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

На следующий день вице-президент США Камала Харрис выдвинула свою кандидатуру на выборы президента страны от Демократической партии.

Ранее стало известно, когда пройдут дебаты Харрис и Трампа.