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Речь Нетаньяху в конгрессе США бойкотировали около половины демократов

Axios: половина демократов в конгрессе США бойкотировали речь Нетаньяху

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JINI/Global Look Press

Около половины членов обеих палат конгресса США от Демократической партии не пришли на выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает американский новостной портал Axios.

Всего речь Нетаньяху на совместном заседании сената и палаты представителей слушали 28 сенаторов и 100 конгрессменов, представляющих Демпартию. Из этого следует, что заседание бойкотировал каждый второй парламентарий-демократ.

В частности, в зале отсутствовали экс-спикер нижней палаты Нэнси Пелоси и конгрессмен Александриа Окасио-Кортес.

Axios отметил, что нынешний бойкот премьер-министра Израиля имел гораздо большие масштабы, чем во время выступления Нетаньяху в 2015 году, когда его речь проигнорировали 58 демократов.

До этого сообщалось, что в Вашингтоне полиция распылила перцовый газ против участников акции протеста, которые собрались вблизи здания конгресса США на Капитолийском холме, где должен был выступить глава правительства Израиля.

Ранее Россия обвинила Израиль в игнорировании мирных подходов к урегулированию конфликта в Газе.

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