В случае победы грузинской оппозиции на парламентских выборах в стране откроется второй фронт военного противостояния с Россией. Об этом в интервью телеканалу «Рустави 2» заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, если теоретически представить, например, к ноябрю приход к власти оппозиции, то после выборов в течение считанных дней Грузия гарантированно станет вторым фронтом боевых действий против России.

Кобахидзе подчеркнул, что говорит о таком развитии событий на основании имеющихся у него информации и прошлого политического опыта.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает попытку покушения на основателя правящей в Грузии партии Бидзину Иванишвили так же, как и любое другое покушение.

24 июля Кобахидзе заявил, что покушение на Иванишвили готовили те же силы, которые покушались на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо.

Ранее Иванишвили заявил, что боевые действия на Украине будут вскоре остановлены.