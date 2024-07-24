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В Грузии заявили о риске открытия второго фронта против России

Кобахидзе: в случае победы оппозиции в Грузии откроется второй фронт против РФ

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Irakli Gedenidze/Pool/Reuters

В случае победы грузинской оппозиции на парламентских выборах в стране откроется второй фронт военного противостояния с Россией. Об этом в интервью телеканалу «Рустави 2» заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, если теоретически представить, например, к ноябрю приход к власти оппозиции, то после выборов в течение считанных дней Грузия гарантированно станет вторым фронтом боевых действий против России.

Кобахидзе подчеркнул, что говорит о таком развитии событий на основании имеющихся у него информации и прошлого политического опыта.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает попытку покушения на основателя правящей в Грузии партии Бидзину Иванишвили так же, как и любое другое покушение.

24 июля Кобахидзе заявил, что покушение на Иванишвили готовили те же силы, которые покушались на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо.

Ранее Иванишвили заявил, что боевые действия на Украине будут вскоре остановлены.

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