Турне украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в Европе является отвратительным явлением и уродливым проявлением киевского режима, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

«Это отвратительное явление. Это уродливое проявление киевского режима», — заявил он, комментируя новость об анонсированном турне неонацистов из «Азова» по ряду городов ЕС.

17 июля сотрудники правоохранительных органов Франции задержали молодого неонациста, подозреваемого в призывах к нападениям на чиновников и подготовке атаки на участников эстафеты олимпийского огня.

До этого Верховный суд ДНР вынес приговор командиру минометной батареи первого батальона оперативного назначения войсковой части 3057 Восточного оперативного территориального объединения нацгвардии Украины («Азов») майору Арсену Дмытрыку.

Ранее Минобороны заявило о новых атаках на бойцов «Азова».