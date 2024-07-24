В Кремле отреагировали на попытку покушения на Иванишвили

Россия осуждает попытку покушения на основателя правящей в Грузии партии Бидзину Иванишвили так же, как и любое другое покушение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Вячеслав Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле осуждают любые покушения, так как это акт терроризма. Это, как указал Песков, неприемлемо.

«Тем более [покушения] на действующих политиков, тем более с привнесением таких незаконных силовых методов политического давления», — добавил Песков.

По информации СГБ Грузии, покушение на Иванишвили готовили бывшие представители власти Грузии и экс-сотрудники силовых ведомств, находящиеся в данный момент на Украине.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что покушение на основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили готовили те же силы, которые покушались на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо.

Ранее Иванишвили заявил, что боевые действия на Украине будут вскоре остановлены.