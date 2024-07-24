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Мэр Минеральных Вод уходит со своего поста

«Блокнот Ставрополь»: глава Минеральных Вод Сергиенко ушел в отставку

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Администрация Минераловодского муниципального округа' class="item-image" >
Администрация Минераловодского муниципального округа

Глава Минеральных Вод Вячеслав Сергиенко ушел в отставку по собственному желанию. Об этом утверждает издание «Блокнот Ставрополь».

«Сам Сергиенко никак не комментирует свой возможный уход. Как и в администрации округа держат глухую оборону, уверяя, что «все сейчас на рабочем месте». Тогда как косвенно о смене руководителя свидетельствует и тот факт, что в понедельник вечером депутаты округа получили сообщение о предстоящем внеочередном собрании думы, якобы для внесения изменений в решение о бюджете ММО, где допущена техническая ошибка», — пишет издание.

Утверждается, что пока что достоверных данных об уходе Сергиенко со своего поста нет. Издание приводит также список проблем, с которыми столкнулся мэр Минеральных Вод во время своей работы — нехватка водоснабжения и проблемы с переселением людей из аварийного жилья.

До этого Глава Минвод Вячеслав Сергиенко заявил, что пожар у аэропорта произошел из-за нарушений при ремонте.

Ранее стало известно, что экс-министру спорта Дагестана грозит пожизненное лишение свободы.

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